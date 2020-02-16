إقليم هوبى الصينى يفرض حظرا على تنقل المركبات لكبح انتشار كورونا

رويترز

قالت حكومة إقليم هوبى الصينى، بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد، اليوم الأحد إنها ستفرض حظرا على حركة المركبات فى أنحاء الإقليم لكبح انتشار المرض.

وأضافت فى وثيقة رسمية منشورة أن المركبات المعفاة من الحظر هى سيارات الشرطة والإسعاف وتلك التى تنقل سلعا ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة.

وأشارت الحكومة إلى أن الإقليم سيجرى فحوصا صحية دورية لكل القاطنين فيه. وقالت إن الشركات لن يسمح لها بالعودة للعمل دون تلقى تصريح من الحكومة.

وفى السياق نفسه، قال مى فنج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، إن الإجراءات التى تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ للصين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن الصين بدأت في إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وعلى جانب أخر، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأحد أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت .

وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.