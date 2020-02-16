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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى و" توك توك" بزراعى البحيرة

الأحد، 16 فبراير 2020 02:14 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى و" توك توك" بزراعى البحيرة حادث تصادم- ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بمركز شبراخيت بالبحيرة، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

تبين بالفحص إصابة 4 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية" توك توك "بطريق "شبراخيت – الرحمانية، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن اﻹدارة العامة للمرور قامت بتوزيع مجموعة من الإرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية وبالطرق الداخلية فى بمحافظات القاهرة الكبرى بالجيزة والقليوبية والقاهرة لمنع انزلاق السيارات أو وقوع اى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

 كما أصيب 18 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة .


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