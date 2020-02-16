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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالحجارة بأرض اللواء

الأحد، 16 فبراير 2020 03:48 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالحجارة بأرض اللواء مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسببت خلافات جيرة، تبادلوا خلالها الاعتداء بالحجارة وزجاجات المياه الغازية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب أخر، ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على سائق وخاله، لاتهامهما بإطلاق النار اعتراضا على زواج والدة المتهم الأول من أحد الأشخاص دون علمهما، بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده، ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد قیام أحد الأشخاص بإطلاق أعیرة ناریة من سلاح ناري وبصحبته أخر بحوزته سلاح أبیض، أثناء تواجدھما أمام عقار بأحد الشوارع، بإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتھمين وتبین أنھما كلاً من "أ. ع" ،  21 سنة،  سائق وضبط بحوزته بندقیة خرطوش ماركة ارمستون عیار 12 مم ، 5 طلقات من ذات العیار  وخاله " ا. م. ت" ،  36 سنة، سائق ومقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج والسابق اتھامه في  4 قضایا أخرھم 13568 لسنة 2018م الساحل " مخدرات " وضبط بحوزته سلاح أبیض " سیف ".

وبمواجھتھما بالتحریات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحیازتھما للأسلحة الناریة والبیضاء بقصد التشاجر مع كلاً من " م. ت" ،  44 سنة، ربة منزل ومقیمة بمحل الواقعة (والدة الأول وشقیقة الثاني ) و زوجھا "إ. ف" ،  41 سنة، سائق لاعتراضھما على زواج الأولى من الثاني دون علمھما، وأقر المتھم الأول بإطلاقه أعیرة ناریة من السلاح المضبوط بحوزتھ أثناء المشاجرة " دون إصابات " و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

 


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