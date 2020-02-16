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الأحد، 16 فبراير 2020 06:33 م
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إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية العتامنة فى أسيوط

الأحد، 16 فبراير 2020 06:25 م
إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية العتامنة فى أسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط / هيثم البدري - ضحا صالح

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أصيب منذ قليل 17" عامل بجروح متفرقة إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا فى طريق العودة لمنازلهم بمركز منفلوط بمدخل قرية العتامنة بعد عناء اليوم فى مزرعة على الطريق الصحراوى الغربي.

 

وكان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد لقى اخطارا من مأمور شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية العتامنة ووقوع مصابين وانتقلت على الفور سيارات الاسعاف والانقاذ، وتبين صحة البلاغ وأسفر عن الحادث، اصابة 17 شخصا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسد .

 

 وعقب انتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف تبين إصابة 17 عامل بإصابات متفرقة منها حالات حرجة تم نقل 8 حالات لمستشفى أسيوط الجامعى وأخرى للمستشفى المركز بمنفلوط، وذلك اثناء عودتهم من العمل بمزرعة على الطريق الصحراوى الغربى باسيوط.

 

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة لمواصلة التحقيق، وانتداب المهندس الفنى لمعرفة سبب الحادث وجار متابعة حالات المصابين الصحة والاستماع إلى اقوالهم.


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