إصابة شابين فى اصطدام دراجتين بخاريتين أعلى كوبرى قرية القريا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب شابين فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الأحد، فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أعلى كوبرى قرية القريا، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أعلى كوبرى قرية القريا بمدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة كل من "محمد.ا.أ" 19 سنة مقيم بقرية النمسا، و"مصطفى.ح.ع" 26 سنة مقيم بنجع الشيخ فضيل، وتم على الفور نقلهما لمستشفى إسنا التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان مواطنين لقيا مصرعهما وأصيب 9 آخرون بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص وانقلابها بالقرب من كمين الرزيقات بالطريق الصحراوى الغربى، تم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصى، والمصابين للمستشفى لحين تلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانفجار إطار سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الرزيقات بالطريق الصحراوي الغربى، ما أدى إلى انقلاب السيارة وأسفر الحادث عن مصرع مواطنين وإصابة 9 آخرين من ركاب السيارة، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، والفحص تبين مصرع كلا من "شنودة.ع.س" 52 سنة، و"شحات.ع.ع" 58 سنة، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص آخرين هم كل من "جون.ح.ع" 33 سنة، و"كرم.س.ف" 30 سنة، و"رضا.ن.ع" 12 سنة، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، و"متى.ح.ف" 28 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"جرجس.ع.ك" 15 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 12 سم، و"مرزوق.ص.س" 31 سنة، اشتباه بكسر في الضلوع والذراع الأيسر، و"مكرم.ص.م" 38 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، و"بهاء.ي.ف" 27 سنة، اشتباه بكسر بالضلوع و"طلعت.ش.ج" 44 سنة، باشتباه نزيف بالبطن والمخ، وتم نقلهم إلى مستشفى أرمنت لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور بقيادة اللواء طارق ألهم لموقع الحادث بالطريق الصحراوى الغربى وتم رفع مخلفات الحادث، وبإخطار اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بالواقعة، أمر بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.