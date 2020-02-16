إسترداد 5295 متر من أراضي الدولة شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حي شرق الاسكندرية ، حملة مكبرة لتنفيذ "الموجة ال15" في قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ، حيث تم إسترداد 5295متر من أراضي الدولة.

جاءذلك بناًء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، حيث قام حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان في ثاني أيام تنفيذ "الموجة ال15" من إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد المستحقات المتأخرة لدى المستفيدين

و أشار بيان صادر اليوم من حى شرق أن لجنة الإزالة بالحي برئاسة سكرتير عام الحي، قد نفذت قرار إزالة بأرقام 80 و 81 لعام 2019م، وقرار رقم 44 لعام 2018م، صادر سكك حديد مصر

وأسفرت الحملة عن استرداد 2251م لأرض مملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر بمنطقة سموحة بجانبي كوبري الإبراهيمية، دائرة قسم شرطة سيدي جابر وقسم شرطة باب شرق بالإضافة إلى إزالة التعديات على أرض مملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر بمنطقة مطار النزهة مساحتها حوالي 344م

جاءت الحملة بتأمين قوات الشرطة بتواجد اللواء نائب مدير الأمن لقطاع شرق الإسكندرية و المأمور ورئيس مباحث قسم شرطة سسدي جابر ووحدة شرطة المرافق بحي شرق وقوات الأمن المركزي والأمن العام

من جهه أخرى و بناًء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة مكبرات الصوت والميكرفونات التي يستخدمها الباعة الجائلين إستجابًة لشكاوى ومطالب المواطنين

وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، إدارة إشغال الطريق بالحي بتكثيف الحملات لإزالة المخالفات ومصادرة مكبرات الصوت والعمل على منعها بالشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحي ، ولقد توجهت حملة مكبرة، لإزالة الاشغالات والمخالفات والعمل على القضاء على هذه الظاهرة

واستهدفت الحملة مربع مصطفى كامل ونجت وش العشرين بالضاهرية وش محمد فريد قبا وبعد المزلقان وش الشعيرة وش حجر النواتية ومربع أبو سليمان وش الترعة المردومة، وتم التحفظ على عدد 8 من مكبرات الصوت