إخلاء سبيل جماهير الزمالك.. أشعلوا شماريخ أثناء استقبال الفريق بالمطار

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، إخلاء سبيل شخصين من جمهور نادى الزمالك، بعدما أشعلوا الشماريخ فى مطار القاهرة.

كان أشعل بعض الجماهير أثناء استقبال عدد من جماهير نادى الزمالك للفريق عقب عودته من الدوحة بعد الفوز بمباراة السوبر الأفريقى بعض الشماريخ، وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة.