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إحباط محاولة راكب بمطار القاهرة تهريب 4067 قطعة مستلزمات طبية حول جسده

الأحد، 16 فبراير 2020 01:42 م
إحباط محاولة راكب بمطار القاهرة تهريب 4067 قطعة مستلزمات طبية حول جسده المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت الإدارة الثانية بجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان، بحوزة راكب مصرى قادم من إيطاليا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وصرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من إيطاليا اشتبه أحمد عاطف مأمور تفتيش الركاب المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى بدا عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وأضافت المصادر، أنه بالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من رنا رجب مأمور الجمرك تحت إشراف سامح الجبار مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه فتبين وجود 4067 قطعة مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان عبارة عن مسامير وشرائح مخبأة حول جسده الراكب.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 10 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 
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مستلزمات طبية

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تهريب معدات طبية

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