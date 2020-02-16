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إحباط محاولة تهريب 3 طائرات تجسس وكمية من الأجهزة والألعاب الجنسية

الأحد، 16 فبراير 2020 10:09 م
إحباط محاولة تهريب 3 طائرات تجسس وكمية من الأجهزة والألعاب الجنسية مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك  من إحباط محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس وكمية من الأجهزة والألعاب الجنسية المحظورة بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م وقانون الجمارك رقم  66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.
 
وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من واشنطن إشتبه  حسن مختار مأمور اللجنه الجمركية فى راكب مصرى الجنسية  قادم من أمريكا.
 
وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك بالإنابة قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.
 
وبالعرض على  عصام محمدين مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من الأستاذ محمود رجب مأمور الجمرك تحت إشراف الأستاذ أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 3 طائرات تنصت وتجسس متناهية الصغر بها كاميرا و 20 كيلو جرام من الأجهزة والألعاب الجنسية SEX TOYS بين طيات الملابس داخل حقائبه.
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 29 لسنة 2020 والإحالة للنيابة العامة.
 

مطار القاهرة

جمارك

تهريب

طائرات تجسس

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