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أهالى عزبة رفلة يطالبون محافظ الدقهلية برصف طريق العزبة

الأحد، 16 فبراير 2020 04:00 ص
أهالى عزبة رفلة يطالبون محافظ الدقهلية برصف طريق العزبة جانب من طريق العزبة
كتبت- فتحية الديب

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طالب عدد من أبناء عزبة رفلة، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، رصف الطريق المؤدى من قرية الحاكمية إلي العزبة، مؤكدين أن مساحته لا تتعدى كيلو نصف. وقال أحمد إبراهيم عقل من أبناء العزبة، إن الطريق العام الذى يربط قرية ميت أبو خالد وميت عيش بقرية الحاكمية مرورا بعزبة رفلة، مرصوف بأكلمه بإستثناء نهاية الطريق وهي مسافة لا تتعدى كيلو ونصف، حيث قام المقاول برصف الطريق بالكامل، وعند سؤاله بعد رصف الجزء المرابط بين القرية وعزبة رفلة أوضح أن الخطة موضوعة لرصف الطريق حتى نصفه وليس نهايته.

 

وأضاف أن عدد من الأهالى تقدم بشكاوى مرات عديدة للوحدة المحلية التابعة لها العزبة، للعمل على رصف الطريق أسوة بالقرى المجاورة ولتسهيل الحركة عليه ولكن كل الطلبات لم تلقى أى إجابة بالرد.

 

وناشد عدد من أبناء عزبة رفلة، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسرعة الموافقة على رصف الطريق، تسيرا للحركة المرورية عليه وخاصة فى فصل الشتاء وعند سقوط الأمطار تتوقف الحركة عليه ويتسبب فى عرقلة مصالحة الأهالي بالعزبة.

 

مبادرة"سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضيةتهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة  على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين في كافة القطاعات الخدمية  لتوصيل شكواكم والعمل علي حلها ونشر رد المسئول علي الشكوي.

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