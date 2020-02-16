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أمن الموانى ينجح في إحباط تهريب 49 ألف طلقة نارية عبر ميناء سفاجا

الأحد، 16 فبراير 2020 04:14 م
أمن الموانى ينجح في إحباط تهريب 49 ألف طلقة نارية عبر ميناء سفاجا المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجح قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحرى، في ضبط 50 ألف طلقة رش، و5 قطع سلاح أبيض قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء سفاجا البحرى.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحرى، تخطيط سائق مقيم بالدقهلية، قائد سيارة نقل ومقطورة محملة برسالة رولات أقمشة غير منسوجة، واردة من إحدى الدول العربية، بتهريب بضائع أجنبية الصنع "غير خالصة الرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة والرسالة المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط 49 ألف و500 طلقة رش خاصة ببنادق ضغط هواء مخفاة داخل صندوق أدوات السيارة، وبمواجهته قرر استلامه للمضبوطات لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ 137 ألفا و887 جنيها.

كما أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، بإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية واردة من ميناء إحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، وتهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط عدد 5 قطع سلاح أبيض عبارة عن 3 سيوف وخنجر متوسط الحجم، مطواة داخل مشمول الرسالة، وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ (28204) جنيهاً تقريباً ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتي من بينها جرائم التهريب المختلفة.

جدير بالذكر أن الإجزة الأمنية بقطاع أمن الموانى، شنت في وقت سابق عدة حملات أمنية نجحت خلالها فى ضبط 19 قضية تهريب، و839 قضية متنوعة أبرزها، سرقة، تزوير مستندات، مخالفات مرورية، تربح، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، تنفيذ أحكام.

وفى مجال الأمن السياحى، تم ضبط 1993 قضية ومخالفة فى مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية.

 


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