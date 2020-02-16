أمريكا تجلى مواطنيها من على متن سفينة سياحية محتجزة فى اليابان بسبب كورونا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن أمريكا تجلى مواطنيها من السفينة السياحية المنكوبة بكورونا قبالة اليابان.

مع استمرار تفشى فيروس كورونا وتسببه فى خسائر ليست فقط بشرية، بل خسائر متعلقة باقتصاد بلد وعالم بالكامل، ظهرت العديد من الادعاءات والوصفات التي توضح أنها تستطيع حمايتك من الفيروس وتمنحك مناعة ضد هجماته.

وفى هذا الإطار حسمت منظمة الصحة العالمية الأمر موضحة وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" أن بعض الادعاءات التي ظهرت مع تفشى فيروس كورونا تفيد بالقدرة على تحصين نفسك للحماية، أو بعض الوصفات مثل استخدام مجففات اليد ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية.

في حين أن بعض "العلاجات" المزيفة التي يتردد أنها مفيدة مثل الثوم ليست ضارة، إلا أن البعض الآخر قد يكون خطرًا، مثل شرب الكلور أو تجفيف الجسم برش الكحول.

وانتشرت الشائعات بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاولت السلطان الصينية احتواء الأمر.

ويأتي ذلك بعد أن حذر خبير بريطانى من أن انتشار نظريات التجارب العشوائية للعديد من الوصفات قد تسبب في ظهور المزيد من الحالات، وبلغ اليوم عدد القتلى 1670.