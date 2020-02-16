وأكدت أن الإدارة الذاتية الكردية مشروع وطني لا يهدد مطلقًا وحدة سوريا وشعبها ولا مستقبل الحل فيها على عكس النبرة التي تنظر إلى سوريا وكأنها لم تشهد أي تغيير..مشيرة إلى أن السنوات الماضية أثبتت أنه لا يمكن صياغة أو إنتاج حل تقليدي بموازاة التعنت والإبقاء على مسببات هذه الأزمة.

وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قد أعرب أمس االسبت، عن رفض دمشق فكرة وجود أية إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددًا على وحدة أراضي سوريا بالكامل.

وعلى صعيد آخر.. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم استمرار تركيا في استقدام الأرتال العسكرية داخل البلاد.

وأفاد المرصد ـ حسبما أوردت قناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ بأن هذا يأتي عقب رصد إدخال القوات التركية رتلًا عسكريًا عبر معبر (كفر لوسين) الحدودي بريف إدلب الشمالي إلى البلاد، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي انتشرت فيه الشرطة الروسية على كامل طريق حلب ـ دمشق الدولي بمحافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وتأتى هذه التطورات في ظل التوتر المتصاعد بين تركيا وروسيا، إذ تتهم أنقرة موسكو بشن هجمات على جنودها بمنطقة خفض التصعيد، بينما تحمل موسكو أنقرة مسؤولية تأزم الأوضاع في المنطقة جراء عدم الوفاء بالتزاماتها.

