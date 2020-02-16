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أكاديمية البحث العلمى: نسبة الباحثات فى منظومة البحث العلمى تقترب من 50%

الأحد، 16 فبراير 2020 04:23 م
أكاديمية البحث العلمى: نسبة الباحثات فى منظومة البحث العلمى تقترب من 50% الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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نظمت أكاديمية البحث العلمى، صباح اليوم الأحد احتفالية تسليم الشهادات والأنواط والأوسمة إلى العلماء الفائزين بجوائز الدولة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حيث سلم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامى 2017 و2018، كما تسلم الفائزين بجوائز المرأة والرواد درع الأكاديمية وشهادات تقدير وبلغ عدد المكرمين 124 فائزا، هذا بخلاف الجوائز المقدمة من الهيئات والأفراد وبلغ عدد الحاصلين عليها منذ عام 2014 وحتى 2018 حوالى 185 فائزا، ليصل إجمالى عدد المكرمين 309.

وفى كلمته فى الافتتاح أوضح الدكتور محمود صقر أن علماءنا الأفاضل تشهد بجهودهم وإنجازاتهم الرائعة مختلف الميادين والمراجع العلمية وما يؤكد ذلك حصول الكثير من علماؤنا على جوائز عدة من مصر ومن خارجها، وانضمامهم إلى اللجان التنفيذية للاتحادات العلمية الدولية، وتحسن مصر المستمر فى مؤشر الابتكار العالمى فى السنوات الأخيرة حيث قفزت خلال السنوات الثلاث الماضية 15 مركزًا للأمام (من المركز 107 إلى المركز 92)،

كما أكد صقر، بحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى على أهمية العلم وتطبيقاته وربط البحث العلمى باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع من أجل رفاهيته وحل مشاكله، وأن التنمية الاقتصادية والمجتمعية مسئولية الجميع، وأن الأكاديمية تسعى دائما إلى التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والحكومى والخاص لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتشجع الأكاديمية الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى، وأن الأكاديمية من الجهات الرائدة فى مصر والعالم العربى التى سلكت هذا الطريق ونجحت فيه، حيث تم ايداع بضع ملايين من الجنيهات من قبل هيئات وأفراد يخصص العائد منها كجوائز علمية سنوية لدعم التميز فى البحث العلمى.

وفى ختام كلمته ذكر أن الأكاديمية أنشئت جوائز متخصصة للمرأة (أربع جوائز تشجيعية وأربع جوائز تقديرية) حيث أن نسبة الباحثات المصريات فى منظومة البحث العلمى المصرية تقترب من 50%.

 

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اكاديمية البحث العلمى

اخبار مصر

محمود صقر

اخبار اليوم

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