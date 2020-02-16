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أطعمة لها تأثير سلبى على صحتك.. لا تتناولها بعد التمرين

الأحد، 16 فبراير 2020 09:00 ص
أطعمة لها تأثير سلبى على صحتك.. لا تتناولها بعد التمرين ممارسة الرياضة - أرشيفية
فاطمة ياسر

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هناك العديد من النصائح المهمة حول الأطعمة التى ينصح بتناولها أو الابتعاد عنها بعد ممارسة التمارين الرياضية، وهذه الأطعمة تساعد فى تقليل فرص الحصول على جسم جيد، وأطعمة تزيد من تراكم الدهون في الجسم، ولذا يجب التعرف على الأطعمة التي يجب تجنب تناولها بعد ممارسة التمرين الرياضي، وذلك وفقا لموقع "activefeel". 
 
 
وأكد التقرير أنه من الضرورى تناول الأطعمة الغنية بالعناصر المهمة كالخضراوات والفواكه والبروتين وتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون تعد من أهم النصائح التى يجب تجنبها بعد ممارسة التمارين الرياضية. 
 
وقدم التقرير بعض الأطعمة التى يجب تجنبها بعد ممارسة التمارين الرياضية لأنها تشكل تأثير سلبى على الجسم، ومنها: 
 

- الخضراوات النيئة

نعم الخضراوات النيئة، فهي تزيد من فرص تعرضك لمشاكل الجهاز الهضمي، لذا عليك تجنب تناولها بمفردها بعد ممارسة الرياضة، ولذا عليك دمج الزبادي أو البروتين معها للحصول على الطاقة الصحية الجيدة. 
 

- البيتزا

البيتزا من الأطعمة التى لها طعم مميز ورائع، ولها العديد من العشاق، ولكن تناول هذا الطعام المميز بعد ممارسة التمارين الرياضية يعرضك لبعض المشاكل الصحية، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية ولذا تتسبب في زيادة الوزن، ولذا عليك الابتعاد عن تناول هذا الطعام الذي يتسبب في ضياع فوائد التمارين الرياضية. 
 

- البطاطس المحمرة

البطاطس المحمرة تعد من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، كما أنها غنية بالملح ولذا فهى تزيد من فرص التعرض لزيادة الوزن، وأيضا ارتفاع نسبة ضغط الدم، ولذا يجب عليك تجنب تناولها. 
 

- المشروبات الغازية

تعد من أخطر الأشياء التي يقوم البعض بتناولها بعد التمارين الرياضية، فأثبتت الدراسات الطبية، أن تناولك لها وحتي لو خالية من السكر، تعد من الأمور المضرة للصحة، لأنها غنية بنسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية العالية، ولذا عليك تجنب تناولها، حتي لا تتعرض لزيادة الوزن.

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