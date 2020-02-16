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أشياء غريبة تحدث لجسمك فى الشتاء أبرزها الصداع النصفى

الأحد، 16 فبراير 2020 07:00 ص
أشياء غريبة تحدث لجسمك فى الشتاء أبرزها الصداع النصفى الصداع فى الشتاء - أرشيفية
فاطمة ياسر

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خلال فصل الشتاء يتعرض الجسم للعديد من المضاعفات نتيجة لبرودة الطقس بشكل ملحوظ، ولكن ماذا يفعل فصل الشتاء بأجسمنا، وهذا ما قدمه لنا التقرير المنشور عبر موقع "the healthy".
 
 
ماذا يفعل الشتاء للجسم؟ سؤال يجب البحث عن الإجابة الخاصة به، وقدمها التقرير مؤكدا أن خلال فصل الشتاء  تنخفض درجة الحرارة الطقس، وربما تتراكم الثلوج وهنا يحدث العديد من المضاعفات الصحية ومنها: 
 

- تشقق الشفاه 

يعد الإفراط في لعق الشفاه، وهذا يتسبب في حدوث رطوبة شديد في الشفاه وأيضا يزيد من فرص الإصابة بتشقق الشفاه، ولذا عليك توخي الحذر من هذا الأمر، وعليك استخدام الشفاه المرطبات. 
 

- ألم في الأسنان

أثبت العديد من الدراسات الطبية أن خلال فصل الشتاء يزداد فرص التعرض للشعور بألم شديد في الأسنان، خاصة إذا كنت مصابا بأسنان حساسة، وتشعر بالألم عند تناولك للمشروبات الباردة، وأيضا عند استنشاق الهواء البارد، ولذا عليك التعرف علي هذه الأعراض.  
 

- ارتفاع نسبة السكر في الدم

يقول دينيس جاج، دكتوراه في الغدد الصماء: "يجب أن يكون المرضى المصابون بداء السكر حذرين  خلال فصل الشتاء، لأن برودة الطقس تتسبب في زيادة إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول الخاص بالتوتر والقلق، ولذا يزداد فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم. 
 

- زيادة الوزن

نتيجة للإكثار والإسراف في تناول الأطعمة المليئة بالدهون، يزداد فرص التعرض لزيادة الوزن، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى لا تحتوى على سعرات حرارية عالية، ولكن عليك تناول الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم. 


- تصبح أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي

عدم الحصول على فيتامين "د" يتسبب في زيادة الشعور والإصابة بالصداع النصفي، ولذا يجب محاولة منك أن تتعرض لأشعة الشمس.

الصداع فى الشتاء

الصداع

صداع الشتاء

الشتاء

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