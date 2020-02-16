أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها توقعات الأرصاد بسقوط أمطار أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة غدا.

حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة .

التعليم العالى: إنشاء مراكز مراقبة الطقس الفضائى بموازنة وكالة الفضاء 2021

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن موضوع استكشاف الفضاء هام للغاية فى هذه السنوات التى غلبت فيها التكنولوجيا، وذلك لنرى ما حولنا وهذا ليس بجديد على مصر؛ حيث بدأنا بمرصد حلوان مرصد تلسكوب 30 بوصة، ولنا السبق فى استكشاف الفضاء بالوسائل المتاحة فى ذلك الوقت.

ولفت عبد الغفار، خلال مؤتمر "يوم الفضاء المصري" بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، إلى أن الاهتمام بالفضاء ومعرفة أبعاده تجعلنا نتجنب الكويكبات ومعرفة أى جزء منها هل سيسقط أو يصطدم بالأرض، بجانب أن استخدام الفضاء يركز على مشروعات حاليًا قائمة فى التعدين من خلال الكواكب الفضائية، والنجاة على المدى البعيد كما ذكر كتاب" حضارة الفضاء" للدكتور على صادق، الذى نوه إلى استكشاف الفضاء لمعرفة الحضارة الأخرى وهى حضارة ما بعد الفضاء"

سامح شكرى يبحث مع نظيره العراقى فى ميونخ تفعيل التعاون الأمني والاستخباري

التقى وزير الخارجيّة سامح شكري نظيره العراقى محمد علي الحكيم على هامش أعمال مُؤتمَر ميونخ للأمن الدوليّ فى دورته (56)، وبحث الجانبان أهمّية تفعيل التعاون الأمنيّ والاستخباريّ، وتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين عبر تكثيف الزيارات، وتنسيق المواقف، والدعم المُتبادَل لتبوُّؤ المناصب الإقليميّة، والدوليّة. كما اتفق الجانبان على أهمّية الإسراع بتوقيع عدد من مُذكّرات التفاهم التي تهمّ البلدين.

مصرع 2 وإصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوى غرب الأقصر

لقى مواطنان مصرعهما وأصيب 9 آخرون بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص وانقلابها بالقرب من كمين الرزيقات بالطريق الصحراوى الغربى، تم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصى، والمصابين للمستشفى لحين تلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانفجار إطار سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الرزيقات بالطريق الصحراوي الغربى، ما أدى إلى انقلاب السيارة وأسفر الحادث عن مصرع مواطنين وإصابة 9 آخرين من ركاب السيارة، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

القضاء الإدارى يرفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين

رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.

أقام الدعاوى، عدد من المحامين طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين، واستند الحكم على نص المادة 77 من الدستور المصور الصادر عام 2014 فرض الحراسة على النقابات المهنية.

إصابة 2 فى حادث طعن بكنيسة وسط موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن بكنيسة فى وسط موسكو مما أسفر عن إصابة شخصين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك -فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عاما".

وأضافت فولك أن المتهم اقتحم كنيسة سانت نيكولاس فى وسط مدينة موسكو صباح اليوم وطعن اثنين بسكين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وتجرى الشرطة الروسية حاليا التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

الصحة: حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف مارس لمواليد عام 2016

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وتابعت وزيرة الصحة خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات أن الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة تستهدف 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة، حكما ، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميدان التحرير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال عودته من تفقد المنطقة الاستثمارية ببنها، أعمال التطوير بميدان التحرير، حيث نفذت الأجهزة المعنية ما يقرب من 90% من أعمال تطوير الميدان، حيث تم تثبيت الأجزاء الأولى للمسلة الفرعونية، بعد انتهاء إنشاء القاعدة، كما يتم التجهيز لزراعة الصينية الوسطى وإنشاء نافورة دائرية.