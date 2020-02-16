أخبار المحافظات اليوم.. شمال سيناء توفر 1176شقة إسكان اجتماعى بـ100 جنيه شهريا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

فرش معدية سجاد لعبور وزيرة الهجرة بالغربية

شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، قيام وزيرة الهجرة يرافقها محافظ الغربية ونائبه، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت على معدية فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات وتم وضع سجاد على المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها. وانبهرت الوزيره بعجلة الانتاج داخل المصانع وانتظام العمل بها، وانتاج هذه المصانع والتى تصدر منتجاتها للخارج.

وتعد قرية الفرستق من القرى المنتجة بالمحافظة ويعمل بها 7000 شخص فى صناعة الدهانات والخزف والفخار ويوجد بها أكثر من 350 مصنعا تعمل فى مجال صناعة الفخار والخزف والدهانات، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" فى الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، رافقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وكل من خالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح حبيب نواب دائرة بسيون وقطور.

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون بعروض نيلية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، والذى يستمر خلال الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الجارى، وبدأ بعروض نيلية "ديفيليه" وسط جمال النيل وأجواء الطبيعة الساحرة، بمدينة أسوان، ووسط عروض فنية مميزة للفرق المشاركة.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة غادة أبو زيد، نائبة محافظة أسوان، ونجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح مساء اليوم، بالمسرح الصيفى "فوزى فوزى" اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

بـ100 جنيه شهريا.. محافظة شمال سيناء توفر 1176 شقة من الإسكان الاجتماعى

وفرت محافظة شمال سيناء 1176 شقة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى بالعريش، للأهالى من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح، بمقابل رمزى 100 جنيه شهريا للمقيمين منهم خارج مناطقهم، حيث بدأت لجان مختصة تتلقى طلبات الأهالى تمهيدا لإجراء قرعة علنية لتوزيع الشقق على من يحالفهم الحظ.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن شروط الاستفادة من الخدمة، أن يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة ميلاد الأبناء، ومستند يدل على الإقامة السابقة فى مدينتى رفح أو الشيخ زويد، وتقدم الطلبات فى مقر نقابة المعلمين بالعريش، وكذا مجلس مدينة بئر العبد، ومن يقيمون خارج المحافظة تقدم الطلبات لنقطة الاتصال بالتجمع بالتنسيق مع لجنة المحافظة برئاسة سعيد عرادة وعدلى اليمانى.

المحافظون يشهدون انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال



محافظ الفيوم يطعم طفل

دشن المحافظون اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة، حيث قام المحافظون بتطعيم الأطفال بأنفسهم ودعوا جموع الأمهات بالإسراع فى تطعيم أطفالهم.

"صحة شمال سيناء": الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تسير بنجاح

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم سير العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنجاح، وانتشار الفرق الطبية فى كل موقع، وشهد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق الحملة من العريش .وتابع شوكة العمل بنقاط التطعيم بمركز رعاية وسط مدينة العريش، يرافقه خالد العقدة مشرف وزارة الصحة، و محسن صبحى مراقب عام مديرية الصحة.

وأعلن مدير مديرية الصحة بشمال سيناء أن المستهدف من التطعيم 55146 طفل على مستوى المحافظة، وان الفرق العاملة بالحملة 425 فريق واضاف أن التطعيم آمن ومجانى وأن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين وقال انه يتابع الحملة بالمحافظة خالد العقد مشرف وزارة الصحة .

محافظ القليوبية يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع أرجاء المحافظة اعتبارا من 16 فبراير وحتى 19 من نفس الشهر، بالمركز الطبي ببنها، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وعلي إمام وأمان عصر نائبي رئيس مدينة بنها.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الحملة تأتي في إطار التنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من أجل استمرار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث يشمل التطعيم جميع الأطفال المصريين، وغير المصريين المقيمين بمصر من عمر يوم حتى 5 سنوات.

محافظ أسيوط يشهد إنهاء خصومة بين عائلتى "علوى" و"شيتا"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة إتمام الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "شيتا" و"علوي" بمدينة أبوتيج، وذلك بالسرادق المقام في مركز شباب أبوتيج، بعد خصومة ثأرية امتدت لـ 7 سنوات، راح ضحيتها 7 أشخاص من العائلتين. ونجحت لجنة المصالحات ببيت العائلة بالتنسيق مع لجنة مصالحات عرفية بالمركز والقيادات الأمنية في إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين المتخاصمتين.

وقال محافظ أسيوط – خلال كلمته – أن علينا جميعًا نبذ العنف والقضاء على العادات والتقاليد السيئة من بينها "الثأر" وتحكيم العقل لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات وحقن الدماء وإفشاء السلام والمحبة والود والإخاء فيما بيننا مقدمًا شكره وتقديره لأفراد العائلتين ولأعضاء لجان المصالحات لإتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين مؤكداً على استعداده الذهاب إلى كافة قرى المحافظة لحضور وإتمام أي صلح بين العائلات المتخاصمة والقضاء على ظاهرة الثأر واقتلاعها من جذورها لأن "الصلح خير" لافتاً إلى ضرورة التركيز على العمل والمساهمة في بناء وتنمية مستقبل الوطن لأن العنف لا يبنى الأمم والأوطان حيث إننا نعيش في مرحلة هامة وعظيمة من تاريخ هذا الوطن الكبير يشهد على تطوير في كافة القطاعات والمجالات.

محافظ الإسماعيلية يعد جماهير الدراويش بحل أزمة حضور المباريات

التقى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بعدد من جماهير النادى الإسماعيلى، على هامش جولته فى أحياء المحافظة والتى طالبت بحل أزمة دخولهم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، خاصة مباريات البطولة العربية بسبب طرح 4 آلاف تذكرة فقط فى المباريات وهو عدد قليل جدًا فى ظل رغبة عدد كبير من الجماهير التى ترغب فى حضور المباريات.

ويستضيف الإسماعيلى، فريق الرجاء المغربى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب 5 آلاف مشجع، بينهم 500 مشجع للفريق الضيف، و500 وسائل الإعلام ومجالس الإدارات، بحثًا عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

تورط 10 متهمين جدد فى قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح

كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح، عن تورط 10 متهمين جدد فى قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، للعرض على محكمة جنايات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، للنظر فى تأييد القرارات من عدمه.

وأكدت مصادر أمنية، أنه المتهمين الـ 10 الجدد وردت أسمائهم فى القضية وجارى ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في القضية، وأوضحت المصادر، أنه جارى التحرى عن عدد كبير من الأسماء التي وردت أسمائهم في القضية المتهم فيها 20 متهماً.

السجن 15 سنة لطفل بالشرقية قتل زميله فى المخبز لشربه من الزجاجة قبله

قررت محكمة أحداث الطفل بمدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل زميله شهيد لقمة العيش بمركز الإبراهيمية، بالسجن 15 سنة، وكانت هيئة المحكمة قد نظرت الجلسة الأولى للقضية منذ ستة أيام، وحجزت القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم.

وتطوعت للدفاع مع أسرة المجنى عليه، المحامية الدكتورة سلوى جميل، وقدمت طلب لرئيس المحكمة لتعديل القيد والوصف للواقعة من قتل إلى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا لنص المادة 230 عقوبات، حيث إن المتهم قدم للمحاكمة بتهمة القتل العمد فقط.