أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، بينها لتضامن: بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد، والصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون اليوم.

وزيرة التصامن تبحث خطة عمل 2020 مع منظمة اليونيسيف

التضامن: بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الاهلية لمحافظات جنوب الصعيد

التموين: 3244 محلا يشاركون فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن

"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد

الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون غدا

كيف كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الأجنبى الحامل لفيروس كورونا؟.. فيديو

أولياء أمور يشتكون من حجب نتائج الترم الأول لأبنائهم لتأخر سداد المصروفات

التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحان بالمدارس

جمعية جدة الفلكية: اصطدام كويكب بالأرض ونهاية العالم اليوم شائعة

الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات غدا وأمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للعاصمة

الرى: إزالة 348 مخالفة على النيل الأسبوع الماضى

الرى: إزالة 137 ألف و999 مخالفة على الترع منذ يناير 2015

صور.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء

"الزراعة" تكثف نشاط لجان رصد التعديات على الأراضى الخصبة و إزالتها فورا

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

التعليم العالى: حملات فى الجامعات للتوعية بطرق الوقاية من الكورونا

السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

السيسى يوجه بمراعاة ضرورة الانتهاء من المتحف الكبير على أكمل وجه

الصناعة: معندناش نقص فى الأراضى للمستثمرين ولا خلاف مع المجتمعات العمرانية

وزير البترول: 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز فى غرب المتوسط مطلع 2021