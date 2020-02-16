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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

الأحد، 16 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء الاكتشاف المبكر لسوسة النخيل الحمراء بواسطة الكلاب المدربة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، بينها لتضامن: بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد، والصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون اليوم.

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