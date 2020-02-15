30 صورة تجسد فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

أسوان - عبد الله صلاح

يواصل مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فاعلياته بمدينة أسوان، والذى تقام دورته الرابعة خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من نجوم السينما المصرية والعالمية، ويتناول "اليوم السابع" المهرجان من خلال أبرز 30 صورة تجسد الدورة الرابعة للمهرجان.



وتضمنت فاعليات المهرجان، إقامة لأول مرة خلال دورته الرابعة التى تقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجارى حلقة نقاشية تتناول صورة المرأة فى السينما العربية وكيف عكستها الأفلام التى صدرت فى 2019، بحضور عدد كبير من صانعات السينما والنقاد المصريين والعرب.



كما تضمنت الدورة الرابعة للمهرجان، افتتاح منتدى نوت، وقالت السفيرة ميرفت التلاوى فى افتتاح المنتدى: عزة كامل مدافعة كبيرة عن المرأة وتبذل جهود جبارة من أجل المرأة ولكن فى الظل، وعلى المنتدى أن يستمر فى الدفاع عن حقوق ومكتسبات النساء، واتفقت معها فى الرأى نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة قائلة: منتدى نوت كان حلمًا وتحقق بفضل عزة كامل إلى واقع نفخر به جميعا.



يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة افتتحت فعاليات دورته الرابعة بحضور حشد كبير من نجوم الفن، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه عرض برومو غنائى يعبر عن دور المرأة فى السينما ويستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة فى دورة هذا العام التى تستمر حتى السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكى بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.



وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: "اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها وكواليس كثيرة عن دورات المهرجان ولدينا حكايات أكثر عن هؤلاء الذين ساعدوا فى إنجاح دورات المهرجان السابقة وساهموا فى ظهور دورة هذا العام للنور ومنهم وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم والدكتورة مايا مرسى رئيس المركز القومى للمرأة ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والهيئة العامة لتنشيط السياحة وكل الإعلاميين والصحفيين والنقاد والفنانين وأهالى أسوان الذين أثروا بشكل كبير فى دورات المهرجان الماضية وننتظر منهم الكثير فى دورة العام الحالى".



وأضاف الكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان: "الليلة نضىء الشمعة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ونحن نفخر أن لدينا ثروة كبيرة تضم ما يزيد عن 200 شاب من محافظة أسوان ممن شاركوا فى ورش المهرجان المختلفة ونتمنى أن تستمتعوا بدورة هذا العام وكل فعالياته".



واستكمل الحديث د. عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان قائلة: "إن محافظة أسوان جسر لتلاقى الحضارات المختلفة وكل عام ينمو المهرجان ويزدهر بضيوفه وعروضه السينمائية وأشكر كل من ساهم فى ظهور المهرجان ومنتدى نوت بشكل جيد وربط المنتدى بالمجتمع الأسوانى لتشكيل الوعى المجتمعى تجاه المرأة وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز ضدها فى السينما والعمل على تحسين الصورة النمطية التى تظهر بها".



وألقى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم وجه فيها شكرها لمحافظ أسوان وإدارة وحضور المهرجان على دورهم فى استعراض هوية المرأة فى الحضارة المصرية وإبراز دورها داخل أسرتها والوطن من خلال أفلامه ومنتدى نوت وختم الكلمة بتحية من وزير الثقافة لأهالى أسوان العظيمة بأهلها.



وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: إن وجود هذا الكم الكبير من النقاد والصحفيين ونجوم الفن والسينمائيين فى جوهرة النيل أرض أسوان الطيبة أمر يسعد أهلها ويسعدنا تشريفكم وحضوركم دورة المهرجان الرابعة لأن ذلك يضيف زخما ثقافيا وفنيا لعاصمة الاقتصاد والثقافة أسوان ويساهم فى إعلاء اسم المحافظة، واستضافة المهرجان لكل هذه الفعاليات أمر يضيف الكثير لأهل المحافظة ولذلك أتوجه بالشكر لمجلس أمناء المهرجان وإدارته ووزير الثقافة وكل ضيوف المهرجان الذين ساهموا فى نجاح دوراته الماضية ومتأكد أنهم سيضيفون الكثير للمحافظة فى دورة هذا العام.























































































































