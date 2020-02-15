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3 مشروعات لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في شمال سيناء.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 03:18 م
3 مشروعات لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في شمال سيناء.. صور اللجنة التنسيقية للمشروع
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأ فى شمال سيناء إطلاق 3 مشروعات لتحسين الظروف المعيشية الاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء، وفرتها إحدى الجمعيات الأهلية عن طريق تمويل جمعيات، للمساعدة على تنفيذ المشروعات بواسطة الشباب.

وكشف الدكتور خالد زايد، مسئول المشروع، خلال اجتماع عقد اليوم السبت فى مدينة العريش للجنة المنسقة للمشروع برئاسة سعدية محمود مدير تضامن شمال سيناء، وعلى غيط رئيس إدارة الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، أن المشروع أتيحت فرصة المشاركة فيه للحصول على تمويل مبادرات شبابية أمام كل جمعيات المحافظة.

وأضاف مسئول المشروع أنه تم استلام 15 مبادرة مجتمعية من 15 جمعية ومؤسسة ومجموعة شبابية يمثلون 250 شابا وشابة من مراكز المحافظة المختلفة، وتم تنفيذ 10 زيارات دعم فنى للجمعيات الأهلية لتقييم الجمعيات المتقدمة (ماليا وفنيا ) للحصول على المبادرات المجتمعية، وعقد أكثر من 12 اجتماعا مع المجموعات الشبابية بمقر الجمعية للدعم الفنى للجمعيات فى صياغة المبادرات المجتمعية فنيا وماليا.

وأوضح أنه تم توقيع المرحلة الأولى للمبادرات المجتمعية 3 اتفاقيات مع 3 جمعيات، والمبادرات هى " الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، و" رفع كفاءة الصيد والحد من المخاطر البحرية ببحيرة البردويل "، ومبادرة " معا ضد مرض السرطان ".

أضاف انه جارى الإعداد والانتهاء من المرحلة الثانية لتوقيع 3 اتفاقيات 3 جمعيات أهلية من المتقدمين للحصول على المبادرات المجتمعية قريبا.

من ناحيتها اعلنت سعدية محمود مدير مديرية تضامن شمال سيناء، ان هذه المبادرات يتم متابعتها، وهى خدمة مجتمعية مهمة لأبناء المحافظة تؤكد جدية عمل الجمعيات على ارض المحافظة.

أضافت أن المديرية تشجع كافة الجمعيات على العمل الأهلي الجاد بعيدا عن انتظار الحصول على المساعدات والمرحلة القادمة ستشهد مزيد من عمل الجمعيات بشكل اقوى ومؤثر.

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شمال سيناء

العريش

مبادرات مجتمعية

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