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22 فبراير اجتماع الأمانة العامة لاتحاد "الصحفيين العرب" بالقاهرة

السبت، 15 فبراير 2020 01:12 م
22 فبراير اجتماع الأمانة العامة لاتحاد "الصحفيين العرب" بالقاهرة اتحاد الصحفيين العرب - أرشيفية
كتب محمد السيد

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قرر اتحاد الصحفيين العرب، عقد اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد، يومى 22,23 فبراير الحالى بمقر الاتحاد بالقاهرة بحضور رؤساء النقابات، بالإضافة إلى عضوين من كل نقابة فى كل دوله ممثله فى الاتحاد على النحو التالى مصر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، الاردن، فلسطين، لبنان، سلطنة عمان، الإمارات، الكويت، البحرين، تونس، اليمن، المغرب، موريتانيا، الصومال، جيبوتى.

 

 

وكانت العاصمة السعودية الرياض، احتضنت فى ديسمبر الماضى اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين العرب، تحت رعاية وزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، وبمشاركة ممثلو النقابات العربية الأعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب.

 

وألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك كلمة رحب فيها بأعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، معرباً عن سروره باستضافة الهيئة للاجتماع الذى يتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام السعودى.

 

وأشار المالك، إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين فى الوطن العربى أن يقفوا مباشرة على المنجز الذى تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملائهم الإعلاميين السعوديين لتبادل الخبرات والحديث حول الإعلام وقضاياه.

 

وشكر رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامى، هيئة الصحفيين السعوديين على استضافة اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد، مشيدًا بدور هيئة الصحفيين السعوديين بوصفها عضوًا فاعلاً ومؤثرًا فى قيادة الاتحاد، معربًا عن تطلعه بالمزيد من التعاون بين الاتحاد والهيئة.

 

وقال ناصر بن صالح الحجيلان وكيل وزارة الإعلام السعودية والمشرف العام فى كلمة نقلها نيابة الإعلام السعودى تركى الشبانة، قال فيها أن الإعلام يواجه تحديات كثيرة منها التحديات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعى فإن المحتوى الإعلامى يحتاج التطوير وإضافة الكثير من المؤثرات المرئية مثل الصور الجاذبة.

 

وأشار الحجيلان، إلى أن الإعلام فى الوقت الحاضر يواجه تحديات كثيرة منها التحولات الإعلامية فى العالم، والاتجاهات التكنولوجية التى تعمل على تغيير منظومة وصناعة المحتوى، واستحداث وسائل وطرق للتأثير على نمط وسلوك المتلقى ومدى تفاعله مع وسائل الإعلام الحديثة.

 

وطرح وزير الإعلام تساؤلات عن دور الإعلاميين فى منصات التواصل الاجتماعى المختلفة التى ازداد التنافس بينها على المستخدمين، وما مستوى حضور المحتوى العربى فى هذه المنصات ومدى تأثيره وتفاعله مع المتغيرات.

 


اتحاد الصحفيين العرب

مصر

النقابات العربية

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