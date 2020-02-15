159 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم البدء في اعمال التصميمات لتنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا وداوود بمركز طهطا بتكلفة إجمالية تبلغ 159 مليون جنيه لتخدم 37748 مواطن وذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أنه تم الانتهاء من الدراسات المبدئية ومعاينة الأراضي المخصصة للمشروعات وحساب التصرفات ومسارات خطوط الطرد وانه سيتم البدء في التنفيذ في مدة 12 شهر عقب الانتهاء من أعمال التصميمات.

كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى ان الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50% وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي وكذلك اقرار نظام الرعاية الصحية الخاصة للعاملين والاهتمام بتأهيل العاملين وصقل مهاراتهم من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة والتي بلغ عددها 592 برنامج منها برامج فنية ومالية وادارية ونظم وتكنولوجيا المعلومات وبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 8780 متدرب هذا بالإضافة الى الاهتمام بتبادل الخبرات مع المجتمع الإقليمي والدولي من خلال سفر العديد من العاملين لعدة دول مثل الاردن وتونس والامارات والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول لتعريفهم بكيفية ادارة هذا المرفق وفقاً للأنظمة العالمية.