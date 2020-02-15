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1000 جنيه حد أقصى.. اعرف شروط صرف حافز معلمى رياض الأطفال.. فيديو

السبت، 15 فبراير 2020 10:11 ص
1000 جنيه حد أقصى.. اعرف شروط صرف حافز معلمى رياض الأطفال.. فيديو
كتب محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صرف حافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى النظام الجديد للتعليم للعام الدراسى الجارى، 2019 - 2020 بحد أقصى 1000 جنيه شهريًا، ويستعرض "اليوم السابع" شروط وضوابط صرف الحافز فى التقرير التالى.

ـ  صرف الحافز لجميع معلمى رياض الأطفال والأول الابتدائى

- 1000 جنيه قيمة الحافز كحد أقصى

ـ يتم صرفه من 1 أكتوبر 2019 حتى 20 يونيو 2020

ـ يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل

ـ أن يكون شاغلًا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا للتدريس

 أو التوجيه فى النظام التعليمى الجديد

ـ يصرف الحافز لمعلمى رياض الأطفال بنسبة عدد الحصص الفعلية ووفق عدد الحصص المخصصة لرياض الأطفال شهريًا

ـ متوسط عدد الحصص 120 حصة شهريًا وفق تقرير المدرسة واعتماد الموجه

ـ يصرف الحافز لمعلمى الصف الأول الابتدائى بإجمالى 160 حصة شهريا

ـ يصرف حافز الموجهين بنسبة عدد الزيارات ومتوسطها 40 زيارة

ـ يجوز الجمع بين حافز التجريب وحافز المخصص لمعلمى رياض الأطفال بالمدارس الرسمية


التربية والتعليم

حافز معلمى رياض الاطفال

اخبار مصر

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