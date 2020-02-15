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٤ نصائح لمساعدتك على إنقاذ نفسك من الأمراض المعدية

السبت، 15 فبراير 2020 02:00 ص
٤ نصائح لمساعدتك على إنقاذ نفسك من الأمراض المعدية العدوى-صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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من السهل جدًا الإصابة بالعدوى إذا لم تكن شديد الحذر تجاه إجراءات الصحة العامة، ولكن من خلال النصائح التالية التى يعرضها تقرير موقع "the healthy" ، يمكنك بسهولة الحفاظ على نفسك آمنًا وصحيًا.
 
فعليك أن تكون حذراً للغاية لتجنب خطر الإصابة بالعدوى، والأسوأ من ذلك هو أنك تعرف أن بعض الفيروسات قد لا تستجيب حتى للعلاج، فليس من السهل أن تكون آمنًا مع الأخذ في الاعتبار أن عليك غالبًا أن تكون خارجًا للعمل. 
 
الاتجاه  الصحيح لحماية نفسك  هو اتخاذ بعض الاحتياطات للحفاظ على صحتك أثناء ممارسة أنشطتك اليومية المعتادة ، من خلال اتباع النصائح التالية 
اغسل يديك باستمرار، وهذه هي القاعدة الأولى للحفاظ على نفسك آمنًا، لذا تأكد من استمرار غسل يديك برغوة الصابون عن طريق فرك يديك بالماء والصابون لمدة 21 ثانية على الأقل.
 

غطي فمك عند السعال: 

هذا سيحمي الشخص المجاور لك، ومن من الأفضل أن تغطي فمك بذراعك أو كمك أو منديلك أو  الكوع، فقد تحمل يديك العديد من الجراثيم لذا تجنب تغطية فمك بيديك .
 

التطعيمات

 سيساعد الحصول على التطعيمات المناسبة فى الحماية لك ولاسرتك، لذا اتصل بطبيبك واسأله عن اللقاحات التي قد يوصى بها لك.

تجنب لمس وجهك بيديك:

 هذا ينطبق أيضًا على العينين والأنف، فأنت لا تعرف أبدا ما لمست يديك وإذا كانت خالية من الجراثيم، يمكنك أيضا تجنب الالتهابات عن طريق تجنب لمس وجهك بيديك الملوثة.
 
 

العدوى

الفيروسات

المرض

التهاب

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