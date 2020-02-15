وزير الشباب ومحافظ الفيوم يتفقدان مركزى "التعليم المدنى" و"شباب شكشوك"

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بقرية شكشوك التابعة لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والرياضة.

استمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم لشرحٍ وافٍ من مدير المركز حول الخدمات التي يقدمها المركز من دورات تدريبية وندوات لافتاً أن المركز افتتح عام 2010 ويحتوي على قاعات مؤتمرات و3 ورش عمل ومطعم ومطبخ و48 غرفة بطاقة استيعابية 125 فرد، فضلاً عن ملعب رياضي.

وتفقد المحافظ والوزير عددًا من غرف النوم والمطبخ والقاعة الرئيسية والملعب الرياضي، حيث وجه وزير الشباب والرياضة بأن تتوجه لجنة من الوزارة لمعاينة المركز لإمكانية رفع كفاءته وتطويره.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم مركز شباب شكشوك والمقام على مساحة 2000 متر مربع ويحتوي مكتبة عامة وملعب خماسي وصالة للجيم وغرفة للحاسب الألي.

ويذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد ألتقى الفوج الخامس من الرحلات الشبابية التي تنطلق من الأقصر إلى أسوان، وتشمل عددًا من الجولات السياحية المتنوعة، وتهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة أصبحت تعمل بشكل متناغم مع عدد من شركات السياحة المتخصصة من خلال آليات تننفيذ تهدف إلى جذب أكبر عدد من شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على تاريخ وحضارة البلد، وتنفيذ برامج ثقافية وترفيهية من خلال رحلات الوزارة المختلفة التي تنطلق أسبوعيًا إلى الأقصر وأسوان.