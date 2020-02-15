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وزير الدفاع الأمريكى : سماح الأوروبيين لهواوى ببناء شبكة الجيل الخامس يهدد الناتو

السبت، 15 فبراير 2020 03:28 م
وزير الدفاع الأمريكى : سماح الأوروبيين لهواوى ببناء شبكة الجيل الخامس يهدد الناتو وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر
أ ش أ

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حذر وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، اليوم السبت، الأوروبيين من أن السماح للمجموعة الصينية العملاقة للاتصالات (هواوي) ببناء شبكة الجيل الخامس قد يهدد حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن إسبر قوله خلال مؤتمر الأمن المنعقد فى ميونخ "إذا لم ندرك التهديد ونتحرك، فإن ذلك قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى تهديد أنجح تحالف عسكرى فى التاريخ (حلف شمال الأطلسي).
 
وأضاف، أن واشنطن تعمل مع شركات تكنولوجية فى الولايات المتحدة ودول حليفة، لتطوير بدائل لخدمة الجيل الخامس للاتصالات الصينية، وتختبرها بالفعل فى القواعد العسكرية الأمريكية، معربا عن ثقته بأن تطوير شبكات الجيل الخامس الآمنة الخاصة ببلاده سيتفوق على أى مكاسب متوقعة من الشراكة مع المزودين الصينيين الذين يستجيبون لقيادة الحزب الصينى فى إشارة إلى شركة هواوى الصينية.
 
وكان مسئول كبير بالبيت الأبيض، قد أعلن يوم أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى لإقامة شراكة مع قطاع الاتصالات من أجل توفير بدائل لشركة هواوى تكنولوجيز الصينية.
 
وقال روبرت بلير، الممثل الخاص للبيت الأبيض لسياسة الاتصالات الدولية، متحدثا خلال مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا، إن الشراكة "شيء مختلف غاية الاختلاف عن شراء الأسهم بأموال دافعى الضرائب".
 
كان وزير العدل الأمريكى وليام بار اقترح فى وقت سابق أن تدرس الولايات المتحدة السيطرة على شركتين أجنبيتين من كبار منافسى هواوي، لكن البيت الأبيض استبعد ذلك لاحقا.
 
وأضاف بلير أن على بريطانية أن "تفحص بعناية" قرارها استخدام معدات من تصنيع هواوي، التى يقول المسؤولون فى واشنطن إنها تشكل خطرا أمنيا، وهو ما تنفيه الشركة.
 

امريكا

وزير الدفاع الامريكى

اوروبا

هواوى

شبكه الجيل الخامس

حلف الناتو

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