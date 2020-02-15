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وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن

السبت، 15 فبراير 2020 01:11 ص
وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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غادر سامح شكري وزير الخارجية، مساء الجمعة، العاصمة الأمريكية واشنطن، متوجهاً إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن التي ستعقد خلال الفترة من 14-16 فبراير 2020، والتي ستركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
 
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري في عدة جلسات وفعاليات خلال المؤتمر لإبراز الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر مباحثات مع عدد كبير من المسئولين المشاركين في المؤتمر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن يعد أحد أهم المحافل الدولية التي تتناول قضايا السلم والأمن الدوليين، والتي توليها مصر اهتماما خاصا بِحُكْم ثقلها الإقليمي والدولي، وعضويتها في المحافل الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن، ودبلوماسيتها النشطة دفاعاً عن الشرعية الدولية ودعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب على المسرح الدولي.
 
 

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