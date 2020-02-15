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وزير الخارجية السعودي: المشهد في المنطقة ليس سلبيا والحوثيون أدوات للنظام الإيرانى

السبت، 15 فبراير 2020 06:32 م
وزير الخارجية السعودي: المشهد في المنطقة ليس سلبيا والحوثيون أدوات للنظام الإيرانى وزير الخارجية السعودى
كتب محمد شرقاوى

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاه مهتمة بخفض التصعيد في المنطقة، مشيرا فى كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن ،إلى أن الحوثيون أدوات للنظام الإيراني

 

و قال فيصل بن فرحان إن المملكة العربية السعودية اتخذت الخطوات الصحيحة للتعامل مع مقتل خاشقجي، مضيفا أننا لدينا قنوات جيدة للحوار مع الكونجرس الأمريكي، و تربطنا بالولايات المتحدة مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية، مؤكدا ان المشهد في المنطقة ليس سلبيا وقاتما بشكل عام .

 

وأضاف وزير الخارجية السعودى خلال كلمته بمؤتمر ميونخ المنعقد في برلين، " لم نرسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، و رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولا قبل مناقشة أي شيء آخر، وإيران تمارس سلوكا مستهترا وتهدد الاقتصاد العالمي، و حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران.

 

وتابع ، أن هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة، و نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، و موقفنا في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي، ونأمل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران، و على كافة الأطراف المساعدة في الحل في اليمن وليس السعودية فقط.

 

 


وزير الخارجية السعودى

السعودية

مقتل خاشقجى

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