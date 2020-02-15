وزير الخارجية الروسى يبحث مع بيدرسون الوضع فى سوريا

برلين /أ ش أ /

التقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على هامش مؤتمر الأمن الدولى فى ميونخ اليوم السبت، المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية أن لافروف وبيدرسن بحثا المسائل المتعلقة بسير العملية السياسية فى سوريا، والقضايا الأمنية.

وقال مصدر فى الوزارة، إنه تم خلال اللقاء بحث الوضع فى سوريا مع التركيز على الحاجة إلى ضمان الاستقرار والأمن "على الأرض" على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى سوريا، ومكافحة الجماعات الإرهابية.