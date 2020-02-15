وزير البترول: 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز فى غرب المتوسط مطلع 2021

كتب محمد عبد العظيم

أكد وزير البترول طارق الملا، أن الدولة المصرية اتفقت مبدئيا مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق، وأضاف الملا في تصريحات لقناة "سكاى نيوز عربية"، أن الشركات ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد وجه رسالة للعاملين فى قطاع البترول فى ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020، هنأهم فيها على نجاح المؤتمر، مشيداً بجهودهم خلال السنوات الأربع الماضية والتى مثلت القوة الدافعة لتحقيق النجاحات على مدار هذه الفترة.

وطالب "الملا"، العاملين بالاستمرار فى الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النجاحات والخروج بنتائج جديدة ملموسة للاقتصاد القومى، موضحا أن قطاع البترول يساهم حاليا بنحو 27% من الدخل القومى لمصر، وذكر: إننا كقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادى مطالبون بالمزيد، وأن نكون نموذج يحتذى به لكافة قطاعات الدولة فى التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها للتطوير والتحديث خلال السنوات الأربع الماضية، اتت بثمارها وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وارتفعت معدلات الإنتاج وزادت الاستثمارات وتم إنجاز العديد من المشروعات، وأن القطاع يعمل على نحو مواز فى العديد من المشروعات الأخرى مثل التحول الرقمى وإعداد كوادر قيادية شابة والتى ستؤدى إلى فعالية أكبر فى العمل البترولى وتسريع وتيرته.

وحث "الملا" العاملين على الاستمرار فى الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل ومبادئ ومعايير السلامة فى بيئة العمل، مؤكدا أنها مفتاح تحقيق النجاحات الأخيرة والاستمرار على نفس الخطى.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد كرم الفائزات بجوائز المرأة فى مجال الطاقة ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "ايجبس 2020".