وزيرة نمساوية: نعمل على إنهاء الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر

أكدت كارولين إدشتادلر وزيرة الدولة النمساوية للشئون الأوروبية، أن بلادها تعمل حثيثا على إنهاء الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة تهريب البشر واستغلالهم.
وقالت الوزيرة النمساوية -في تصريح اليوم الجمعة- إنها ترحب بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يقضي بحق إسبانيا فى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مباشرة إلى المغرب، مشيرة الى ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير على زيادة كفاءة سياسة قبول المهاجرين فى اوروبا.
وأضافت أنه يجب الاستفادة من هذا الحكم ودراسة ما إذا كان يمكن تطبيقه أيضًا على طرق تهريب المهاجرين العديدة عبر البحر المتوسط، وأن النظام الحالي يحظر ترحيل المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى الى أوطانهم دون التحقق من أسباب فرارهم.
يذكر أن الوزيرة إيدشتادلر اختتمت في وقت سابق اليوم زيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث أجرت محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الإسباني خوان جونزاليس باربا تركزت على قضية الهجرة واللاجئين.
ومن جهة اخرى كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن أن حوالى 11 ألفا و 500 شخص مهاجر كانوا يستقلون السفن من القرن الأفريقى إلى اليمن كل شهر خلال العام الماضى 2019 مما يجعله أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحاما على وجه الأرض، وذكرت المنظمة - فى تقرير لها فى جنيف امس الجمعة - أنه فى حين عبر أكثر من 138 ألف شخص خليج عدن إلى اليمن العام الماضى فإن عدد من عبروا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط كان حوالى 110 آلاف شخص فقط .. مشيرة إلى أن حوالى 160 ألف شخص عبروا خليج عدن عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن مايقرب من 90 % من الذين وصلوا إلى اليمن فى عام 2019 يعتزمون التوجه نحو المملكة العربية السعودية .. موضحا أن حوالى 92 % من الوافدين من أثيوبيا و8 % من الصومال .. لافتا إلى أن الأوضاع فى اليمن لم تمنعهم من المضى فى الهجرة غير الشرعية.
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