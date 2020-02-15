وزيرة نمساوية: نعمل على إنهاء الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر

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أكدت كارولين إدشتادلر وزيرة الدولة النمساوية للشئون الأوروبية، أن بلادها تعمل حثيثا على إنهاء الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة تهريب البشر واستغلالهم.

وقالت الوزيرة النمساوية -في تصريح اليوم الجمعة- إنها ترحب بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يقضي بحق إسبانيا فى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مباشرة إلى المغرب، مشيرة الى ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير على زيادة كفاءة سياسة قبول المهاجرين فى اوروبا.

وأضافت أنه يجب الاستفادة من هذا الحكم ودراسة ما إذا كان يمكن تطبيقه أيضًا على طرق تهريب المهاجرين العديدة عبر البحر المتوسط، وأن النظام الحالي يحظر ترحيل المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى الى أوطانهم دون التحقق من أسباب فرارهم.

يذكر أن الوزيرة إيدشتادلر اختتمت في وقت سابق اليوم زيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث أجرت محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الإسباني خوان جونزاليس باربا تركزت على قضية الهجرة واللاجئين.