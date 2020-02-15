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السبت، 15 فبراير 2020 01:22 م
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وزيرة الصناعة تعلن استراتيجية جديدة للسيارات وإرسالها لمجلس الوزراء خلال أسبوع

السبت، 15 فبراير 2020 01:22 م
وزيرة الصناعة تعلن استراتيجية جديدة للسيارات وإرسالها لمجلس الوزراء خلال أسبوع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن أن الحكومة تسعي لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، وتم حصرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لعمل هذا الحصر، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها تجميع الميكروباص 14 راكب هنا في مصر بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ليعمل بالغاز الطبيعي.
 
وأعلنت خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت، أن هناك استراتيجية لفتح الإنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، على أن نرسلها إلي مجلس الوزراء، وهي رؤية واستراتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها على رئيس الجمهورية، على أن ننتهي من الاستراتيجية وإرسالها لمجلس الوزراء  الأسبوع الحالى.
 
وتابعت، : "ما نقوم عليه حالياً هى استراتيجية جديدة تم التوافق عليها، وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية"، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدعم كافة القطاعات التصنيعية وعلى رأسها صناعة السيارات.

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.

وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها اليكترونيا دون تدخل بشرى، لكن نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطي عام أو أكثر ، أن مكتب وزير الصناعة والتجارة أصبح مفتوح للجميع، ولكل من لديه ملف متأخر أو مشكلة في أي هيئة نتدخل للتعامل الفورى المباشر،  مشيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بشكل أفضل لأنها تقدم خدمة مميكنة بعيدة عن التدخل البشرى.

وأوضحت أن العمل في المرحلة المقبلة للتعامل مع التحديات يكون بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية ومتابعة دورية لكافة الملفات التي نعمل عليها حالياً.

 


وزارة الصناعة

نيفين جامع

وزارة التجارة

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صناعة السيارات

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