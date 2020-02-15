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وزيرة الصناعة: الحكومة تأخذ فى اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الغاز

السبت، 15 فبراير 2020 01:27 م
وزيرة الصناعة: الحكومة تأخذ فى اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الغاز نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة تأخذ فى اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الطاقة، فهو قرار ليس خاص بوزارة الصناعة لكن هناك لجنة مكلفة لها دورية انعقاد كل 6 أشهر وهى صاحبة القرار وفق رؤية مبنية على دراسة دقيقة جدًا.

 

وأضافت جامع، خلال أول مؤتمر صحفى للوزيرة، اليوم السبت، أنه سيتم مناقشة ملف صناعة الحديد، لأنه تم عمل دراسة عن صناعة الحديد بعد شكاوى من بعض المصانع، على أن تجرى مناقشتها مع مجلس الوزراء.

 

وكان مجلس الوزراء أعلن خلال الربع الأخير من 2019 الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

 

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت أنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها على الميزان التجارى، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجارى، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.

 

وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها إلكترونيا دون تدخل بشرى، لكن نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطى عام أو أكثر، لافتة إلى أن مكتب وزير الصناعة والتجارة أصبح مفتوح للجميع، ولكل من لديه ملف متأخر أو مشكلة فى أى هيئة نتدخل للتعامل الفورى المباشر، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بشكل أفضل لأنها تقدم خدمة مميكنة بعيدة عن التدخل البشرى.

 

وأوضحت أن العمل فى المرحلة المقبلة للتعامل مع التحديات يكون بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية ومتابعة دورية لكافة الملفات التى نعمل عليها حاليًا.

 


وزارة الصناعة

نيفين جامع

وزارة التجارة

أسعار الغاز

اسعار الغاز للمصانع

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