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وزيرة التجارة والصناعة: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 4% فى يناير

السبت، 15 فبراير 2020 02:20 م
وزيرة التجارة والصناعة: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 4% فى يناير وزير التجارة والصناعة نيفين جامع
رويترز ووكالات الأنباء

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قالت وزير التجارة والصناعة ، نيفين جامع ، اليوم السبت ، إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت 4% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.وأضافت في مؤتمر صحفي، حسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة، أن قيمة الصادرات غير البترولية في يناير 2020 بلغت 2.188 مليار دولار مقارنة بنحو 2.103 مليار دولار خلال نفس الشهر عام 2019.

قالت الوزيرة نيفين جامع ، إنه لا يوجد نقص فى الأراضى الصناعية المتاحة للمستثمرين ونقوم حاليًا بمراجعة لائحة قانون التنمية الصناعية، مشيرة إلى عدم وجود خلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن ولاية الأراضى وننسق على مستوى واسع لتخطى أى عقبات فالجميع يعمل على تحقيق رؤية الدولة.

وأضافت جامع، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

 

 

 

 

 

 


وزيرة التجارة والصناعة

نيفين جامع

مصر

صادرات مصر

البترول

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