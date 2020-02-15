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وزيرة التجارة: إصدار رؤية لكيفية تطبيق قرار تسجيل المصانع الموردة لمصر

السبت، 15 فبراير 2020 02:47 م
وزيرة التجارة: إصدار رؤية لكيفية تطبيق قرار تسجيل المصانع الموردة لمصر نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام.
 
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية  المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
 
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".
 
وكان عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة السابق قرر رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة وهى" الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع "علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة" للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.
 
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 15 يناير 2019،  ونص على أنه بعد الاطلاع على القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 بشأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته، وعلى القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر يضاف مسلسلات جديدة إلى جدول السلع المرفق بالقرار الوزارى 43 لسنة 2016.

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تسجيل المصانع

المصانع الموردة

الرقابة على الصادرات والواردات

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