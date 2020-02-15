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وزارة السياحة والأثار تقيم حفل تأبين لعالم المصريات على رضوان

السبت، 15 فبراير 2020 12:56 م
وزارة السياحة والأثار تقيم حفل تأبين لعالم المصريات على رضوان عالم المصريات الدكتور علي رضوان
كتبت آمال رسلان

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تقيم وزارة السياحة والآثار حفل تأبين لعالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان الذى توفى منذ يومين، وذلك فى يوم الاثنين المقبل بمقر الوزارة بالزمالك، ونعى الدكتور خالد العنانى وزير الساحة والآثار والعاملين بالوزارة عالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان عميد كلية الاثار الأسبق ورئيس اتحاد الاثريين العرب والذى وافته المنية مساء الأربعاء.

ساهم الدكتور رضوان وأشرف على مئات من الرسائل العلمية كما شارك فى العديد من اللجان العلمية الخاصة بالعمل الأثرى بالمجلس الأعلى للآثار فهو من ابرز علماء الاثار المصرية ويعد من جيل الرواد فى علم المصريات.

وشهد مشواره العديد من الانجازات على المستويين الأكاديمى والعملي؛ حيث سعى لحماية الآثار فى كافة انحاء الوطن العربى .

يذكر ان الراحل الدكتور على رضوان حصل على درجة الدكتوراه فى الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل العديد من المناصب العلمية حيث كان عميدًا للكلية الاثار جامعة القاهرة الى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، واللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا، مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا، المؤتمر العالمى لعلم المصريات، المؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، المعهد الألمانى للآثار ببرلين الغربية، لجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" "شمالى سقارة" وغيرها .

وحصل الدكتور على رضوان، على الدكتواره فى الآثار المصرية القديمة فى يوليو 1968 من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل رئيس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار - جامعة القاهرة (1980 - 1987)، وعميدًا لكلية الآثار - جامعة القاهرة (1987 - 1993).

 


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