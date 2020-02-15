هيئة الصرف: إزالة 74 ألفا و589 مخالفة على المصارف الزراعية خلال 5 سنوات

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بوزارة الرى بأن الهيئة نفذت الأسبوع الماضى 255 إزالة على المصارف الزراعية موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية فى 8 محافظات منهم 162 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الدقهلية 84 إزالة – الشرقية 45 إزالة – دمياط 33 إزالة، إلى جانب تنفيذ 12 إزالة بإقليم القناة وسيناء بزمام محافظة بورسعيد12 إزالة كما تم إزالة 11 مخالفة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية 11 إزالة، إلى جانب تنفيذ 10 إزالات بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا بعدد 10 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 60 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط 54 إزالة – سوهاج 6 مخالفات.

أوضح مدين فى تصريحات صحفية أنه تم إزالة 74 ألفا و589 مخالفة على المصارف الزراعية من انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015 أى منذ 5 سنوات.

أشار مدين إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وكان رئيس هيئة الصرف قد كشف فى تصريحات سابقة أن الهيئة تنفذ مشروعات فى مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدى معها أعمال الصيانة.

وأوضح مدين أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومى، يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.