نائب وزير خارجية اليونان: مصر هى أساس السلام والحماية بمنطقة البحر المتوسط

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، إلى أن نائب وزير خارجية اليونان الشكر لمحافظة الإسكندرية قد تقدم بالشكر على حفاوة الاستقبال وكذا تقديمه كافة سبل التعاون للجالية بالإسكندرية ونيافة البطريرك، وأكد أن الروابط بين البلدين هي الأقوى وخير دليل على ذلك هي تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري واليوناني، وكذا من خلال العودة للجذور والذى يتمثل فى اللقاءات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وأكد دور مصر فى السلام والحماية بمنطقة البحر المتوسط، لافتا إلى تعدد فرص التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، والذي يجب أن نعمل على زيادتها، خاصة في المجال السياحي، والذى بدوره يساهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بتواجد نائب وزير خارجية اليونان على أرض الإسكندرية، والتعاون من أجل تفعيل اتفاقيات التآخي بين الإسكندرية والمدن اليونانية، خاصة أن العلاقات المصرية اليونانية قوية وتاريخية، وزادت خلال الفترة الأخيرة بشكل عام من خلال التعاون الرئاسي بين البلدين، من خلال "العودة إلى الجذو"، وبشكل خاص مع الإسكندرية من خلال إنشاء خط ملاحي يربط بين الإسكندرية والمدن اليونانية والقبرصية لتبادل الرحلات والوفود السياحية بين الجانبين لتوطيد أواصر العلاقات بين المدينتين .

ولفت الشريف إلى أهمية أن ننتهز هذه الفرصة لزيادة للتعاون السياحي والاقتصادي بين الجانبين، من خلال زيادة عدد الرحلات السياحية، مؤكدا أن المحافظة ستقدم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين اليونانيين، معربا عن اعتزازه بالجالية اليونانية بالإسكندرية والدور النشط الفعال الذي تقوم به الجالية وهي جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمعي السكندري.