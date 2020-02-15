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ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج ملهم

السبت، 15 فبراير 2020 01:00 ص
ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج ملهم عبد الله حمدوك
وكالات

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها تتابع تطورات الأوضاع في السودان منذ اندلاع الثورة هناك، والتي وصفتها بأنها تمثل "نموذجا للتطلع نحو الديمقراطية".
 
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في برلين، إن "ألمانيا تدعم الحكومة الانتقالية في السودان حتى تحقق النجاحات وتلبي تطلعات الشعب التواق لعملية انتقال سلس نحو حكم ديمقراطي" ، حسبما نشرت روسيا اليوم .
 
وأضافت: "السودان يواجه تحديات هائلة بعد عقود من الدكتاتورية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر مهمة صعبة للغاية".
 
وأشارت ميركل إلى استئناف الدعم التنموي السودان، وأن بلادها خصصت مبلغ 78 مليون يورو للمساعدة في استقرار السودان والحكومة الانتقالية، مشددة على استعداد ألمانيا لتقديم الدعم في مجال الطاقة وتأسيس وتأهيل مراكز التدريب المهني في السودان.
 
من جانبه، أكد حمدوك على أهمية اللقاء، الذي يأتي بعد يوم واحد من قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان، معتبرا أن في ذلك إشارة لموقف ألمانيا الثابت كشريك فاعل في عملية التحول الديمقراطي في السودان.
 
وأطلع حمدوك ميركل على الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات الماثلة وجهود الحكومة الانتقالية في بلاده لمعالجتها، والصعوبات الاقتصادية التي تواجه حكومته، وقال: "السودان بموارده وعزم حكومته ودعم الأصدقاء، قادر على تجاوز العقبات".

عبد الله حمدوك

ميركل

السودان

المانيا

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