مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إطلاق نار بألمانيا

أ ش أ

قُتل شخص، وأصيب 3 آخرون؛ إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين خارج قاعة بها حفل موسيقى فى العاصمة "برلين"، وذكرت السلطات الألمانية - وفقا لقناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم السبت، "أن منفذى الحادث تمكنوا من الفرار".. مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالحفل الموسيقى أم لا.

وفتحت السلطات الألمانية، تحقيقا سعيا لمعرفة الدوافع وراء واقعة إطلاق النار.. فيما انتشر رجال شرطة حول قاعة "تيمبودروم"، وتم فرض طوق أمنى حولها وتقوم الشرطة بالبحث عن عدد من المشتبه بهم.