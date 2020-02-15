مصرع طفل إثر اصطدام رأسه بطابق خرسانى أثناء استقلاله مصعد عقار بالخصوص

القليوبية نيفين طه

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه أثر اصطدام رأسه بطابق خرسانى أثناء ركوبه بصحبة والدته مصعد العقار الذى يقطن به بدائرة قسم شرطة الخصوص، وجرى نقل جثة الطفل للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط طفل من علو ووفاته بالعقار محل سكنه، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.



وعلى الفور انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه حال استقلال عاملة بمصنع غزل 24 سنة، ومقيمة ناحية – السقيلى – دائرة القسم، وبصحبتها نجلها 3 سنوات ومقيم ذات العنوان، المصعد الخاص بالعقار سكنهما غافلها نجلها المذكور وقام بالإطلال برأسه من الجزء الواصل بين الطابقين الرابع والخامس مما أدى لاصطدام رأسه بالجزء الخرسانى بالطابق الخامس نتج عنه سقوطه ببئر المصعد وحدوث إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ووفاته متأثرًا بإصابته.



بسؤال والدة الطفل المتوفى أيدت مضمون ما أسفر عنه الفحص، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



على جانب آخر، قرر المستشار موسى عبدالبارى مدير نيابة مركز بنها، باشراف المستشار على حسن المحامى العام لنبابات شمال بنها بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب تناول قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال الشهود .



وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغًا بتناول شاب من قرية دملو التابعة لدائرة المركز يبلغ من العمر 25 عاما، قرصًا سامًا يستخدم فى حفظ الغلال ليتخلص من حياته مما أدى إلى وفاته، وذلك لمروره بحالة نفسية تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.



وكان قد قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة "ا.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.



وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.