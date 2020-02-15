مستشفى سوهاج الجامعى تنهى قوائم الانتظار لمرضى زراعة القوقعة

سوهاج محمود مقبول

أنهت مستشفى سوهاج الجامعى كافة عمليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة، مضيفا أن المبادرة حققت الهدف منها بالانتهاء من عمليات زراعة القوقعة لكل مرضى قوائم الانتظار على مستوى محافظات الصعيد و بنسبة نجاح وصلت 100% صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى أن الهدف من تلك العمليات هو تحويل الطفل (غير المنتج) من مجتمع الصم والبكم إلى طفل سليم طبيعى سمعيًا حتى يلتحق بالمدارس كبقية الأطفال ويمارس حياه طبيعية سليمة، مشيرًا إلى استعداد المستشفى الجامعى لاستقبال أى حالات لزراعة القواقع محولة من قوائم الانتظار بأى منطقة بالجمهورية.

وأضاف الدكتور أسامة الشريف وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمستشار الطبى للمحافظة، أن المستشفى نجحت فى إجراء 141 حالة من زراعة القوقعة بتكلفة اجمالية وصلت إلى 18 مليون جنيه، (منهم 87 حالة دعم من شركة المصرية للاتصالات we )، إضافة إلى 54 حالة بدعم من التأمين الصحى، حيث تتكلف العملية الواحدة حوالى 130 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن برنامج زراعة القوقعة بقسم الأنف و الأذن و الحنجرة بكلية طب سوهاج قد قام بإجراء ما يقرب من 450 حالة زراعة قوقعة حتى الآن منذ افتتاحه، مضيفا أن فريق برنامج زراعة القوقعة يضم 4 أساتذة جراحين أنف و أذن وحنجرة، و3 أساتذة سمعيات، و3 أساتذة تخاطب.

جدير بالذكر أن الشروط التى يجب أن تتوافر فى الأطفال التى تجرى لهم العملية أن يكون الطفل أقل من 5سنوات، ومستوفى الشروط القياسية تشريحيا وبالأشعة المقطعية والرنين وأيضا سمعياَ وصحياَ.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت الانتهاء من إجراء 381 ألفًا و66 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018، حتى أمس الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020.