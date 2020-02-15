مستشفى أرمنت بالأقصر تنتهى من قوائم الانتظار وتستعد لدخول التأمين الصحى الشامل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي بمحافظة الأقصر، أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى يجرى التجهيز انطلاقها مطلع مارس المقبل، حيث تم الانتهاء بنجاح كبير مؤخراً فى مهمة القضاء على قوائم الانتظار تحت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات المختلفة.

وأضاف مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى غرب الأقصر، والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن محمود، نائب مدير عام المستشفى، الانتهاء من قائمة عمليات كبرى الأسبوع الماضي، ومن العمليات ذات مهارة تحت إشراف الدكتور هيثم قنديل، استشارى جراحات المخ والأعصاب القصر العيني القاهرة، والدكتور عبد الرحمن صابر، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب القصر العيني القاهرة.

وجاءت قائمة تلك العمليات الكبرى التي تم إنهاؤها داخل المستشفى على مدار الساعات الماضية، عبارة عن:- (الحالة الأولى كسر بالفقرة القطنية الأولى وتم إجراء عملية جراحية لتثبيت فقرات ظهرية وقطنيه بعدد 8 مسامير وشريحتين - الحالة الثانية كسر بالفقرة القطنية الأولى وتم إجراء تثبيت فقرات ظهرية وقطنيه بعدد 8 مسامير وشريحتين - الحالة الثالثة نزيف حاد فوق الأم الجافية وتدهور بدرجة الوعي وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ النزيف وخرج المريض خروج تحسن.

الحالة الرابعة نزيف حاد فوق الأم الجافية وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ النزيف والمريض خرج خروج تحسن - الحالة الخامسة كسر منخسف بالمجمع وتم إجراء عملية جراحية ورفع الكسر المنخسف وخرج المريض خروج تحسن - الحالة السادسة مريض يعاني من ضيق شديد بالقناة العصبية وتزحزح بالفقرات القطنية وتم إجراء توسيع القناة العصبية وتثبيت فقرات قطنية وعجزية بعدد 6 مسامير وشريحتين).

ووجه الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام المستشفى الشكر والتقدير لرئيس قسم العمليات الدكتور محمد أشرف، والدكتور علاء فتحى رئيس قسم التخدير، والدكتور محى أبو السعود مدرس مساعد تخدير، والدكتور أحمد جمال طبيب مساعد تخدير بالمستشفى، وفريق التمريض بالأقسام والعمليات والتعقيم لدورهم في خدمة المرضى وإجراء تلك العمليات بكفاءة عالية.