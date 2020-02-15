مرور الشرقية يتحفظ على سائق لقيادته السيارة تحت تأثير المخدر

الشرقية - فتحية الديب

شنت إدارة مرور الشرقية، حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 20 حالة وتبين قيام سائق بتعاطى المخدر، أثناء فحصه بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ عليه كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.

وأجرت الحملات التى أشرف عليها العميد رضا فوزى، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب عمرو الكاشف، الضابط بالإدارة، بتوجيه من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية بالتنسيق مع مديرية الصحة، التحاليل الطبية لـ20 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعى "صابر أ" 31 سنة مقيم بركة السبع المنوفية، وتم ضبط بدائرة قسم ثاني الزقازيق وتحرر له المحضر رقم 8924 جنح منيا القمح لسنة 2020، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

وفى وقت سابق شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل على الانضباط المرورى بالطرق، وتم تحرير 1327 مخالفة بينهم 127 تجاوز سرعة.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، وتم تحرير 1327 مخالفة متنوعة بينهم 127 مخالفة تجاوز سرعة، ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وسيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص، ومخالفات انتظار فى الممنوع مخالفة تجاوز السرعة وتحرير مخالفات لاستخدام المحول أثناء القيادة.