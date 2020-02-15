محامى نقابة الموسيقين عن إحالة "حمو بيكا" للمحكمة الاقتصادية: عقوبتها أشد

أكد المستشار ياسر قنطوش، المستشار القانونى لنقابة الموسيقين، أن إحالة محاكمة "حمو بيكا" فى قضية سب وقذف نقيب الموسيقين الفنان هانى شاكر للمحكمة الاقتصادية نظرا لاختصاصها، بعد صدور قانون جديد لعام 2017، الذى ينص على معاقبة كل من يقوم بسب وقذف شخص على وسائل التواصل الاجتماعى والذى تختص بالنظر فيه المحكمة الاقتصادية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عقوبة المحكمة الاقتصادية أشد من عقوبة محكمة الجنح والذى تصل إلى الحبس لكل من يقوم بابتزاز شخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.