محامى نقابة الموسيقين عن إحالة "حمو بيكا" للمحكمة الاقتصادية: عقوبتها أشد

أكد المستشار ياسر قنطوش، المستشار القانونى لنقابة الموسيقين، أن إحالة محاكمة "حمو بيكا" فى قضية سب وقذف نقيب الموسيقين الفنان هانى شاكر للمحكمة الاقتصادية نظرا لاختصاصها، بعد صدور قانون جديد لعام 2017، الذى ينص على معاقبة كل من يقوم بسب وقذف شخص على وسائل التواصل الاجتماعى والذى تختص بالنظر فيه المحكمة الاقتصادية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عقوبة المحكمة الاقتصادية أشد من عقوبة محكمة الجنح والذى تصل إلى الحبس لكل من يقوم بابتزاز شخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.
وكانت قد احالت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية قضية "حمو بيكا" فى جلسة اليوم، إلى المحكمة الاقتصادية لاختصاصها فى قضايا السب والقذف لجلسة 22 فبراير الجارى لاختصاصها فى نظر القضية
وكانت قد أحالت نيابة الدخيلة بالإسكندرية محاكمة محمد محمود مصطفى والشهير ب" حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة بتهمه سب وقذف هانى شاكر داخل نقابة المهن الموسيقية.
وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، بلاغا بنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.
وقال محامى نقابة الموسيقيين أن حمو بيكا تعدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب هلال تواجده بنقابة الموسيقيين.
وأضاف أن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.
وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، لاستجوابه فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه .
وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اخلاء سبيل حمو بيكا من سرايا النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، واستمرار القضية إلى أن تم إحالتها لمحكمة جنح الدخيلة وتحديد اول جلسه لمحاكمته.
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