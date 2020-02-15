محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذى للمشروعات مع نواب البرلمان بالمحافظة

حضر اللقاء الاجتماع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمهندسة غادة اسماعيل أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، و محمد حلمي، مدير إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلس النواب.

أوضح محافظ كفرالشيخ، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الطموحة للكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، حيث تم تجديد محولات وإنشاء لوحات توزيع جديدة وأخري تم تجديدها، أو مد كابلات جديدة أو تحويل كابلات هوائية الي أرضية، من خلال الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء بالمحافظة، وذلك لتحسين منظومة العمل بالكهرباء والحد من حالات فصل التيار الكهربائى ومواجهة الأحمال، وخدمة المواطنين بربوع المحافظة، قائلا " المشاركة سويًا لفهم المشاكل والعمل علي حلها "

أشارمحافظ كفرالشيخ، إلي أعمال الضبطية القضائية لمعاونة إدارة شرطة الكهرباء، للقيام بمجموعة من الإجراءات التي ينفذها المسئول عن الضبط القضائي من أجل إثبات وقوع مخالفة معينة بعد جمع التحريات الخاصة به، لافتا أن الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء هو مساعدة فئة الاختصاص العام "شرطة الكهرباء" في كشف المخالفات النوعية التي تحتاج إلى تأهيل وخبرة في اكتشافها كجرائم سرقة الكهرباء، وبالتالي تقليص عدد هذه المخالفات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، التنسيق مع قطاع الكهرباء بكفرالشيخ وشركة شمال الدلتا الخلايا الشمسية، لضمان التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية، والذي سيساعد فى نجاح تجربة السبورة الذكية، وذلك لتفادى انقطاع التيار الكهربائي، مكلفا بفحص أعمدة الطاقة الشمسية المتواجدة بنطاق المحافظة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية على أرض محافظة كفرالشيخ.

وعلى جانب أخر أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً رقم (121) لسنه 2020، بتشكيل لجنه للتفتيش بصفة دورية ومتابعة اعمال اللجان المشرفة على الاستلام الابتدائي والنهائي للطرق الخاصة بمديرية الطرق أو الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة، والتأكد من أخذ عينات من طبقات الأسفلت وعمل الاختبارات المعملية اللازمة، برئاسة مدير عام مديرية الطرق بكفر الشيخ، وعضوية كلاً من دكتور بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، مهندس بهيئة الطرق ، مدير معمل الاختبارات المعملية بالمحافظة، على أن تختص اللجنة بالتفتيش بصفة دورية ومتابعة اعمال اللجان المشرفة على الاستلام الابتدائي والنهائي للطرق الخاصة بمديرية الطرق أو الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة، والتأكد من أخذ عينات من طبقات الأسفلت وعمل الاختبارات المعملية بمعمل المحافظة أو إحدى معامل الجامعة، ومتابعة اعمال المعمل من الاختبارات اللازمة.