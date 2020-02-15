محافظ دمياط تبحث موقف مشورعات الصرف مع رئيس القابضة لمياه الشرب

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت بمكتبها، المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، حيث تناول اللقاء الموقف الحالى لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وسبل الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن وكذلك سبل إنهاء جميع الأعمال الخاصة بخط المياه الناقل لتغذية مدينة رأس البر بمياه الشرب وذلك قبل بداية موسم صيف 2020، بالإضافة إلى آليات إزالة كافة العقبات التى عرقلت إستكمال توسعات المرحلتين الأولى والثانية لمحطة مياه كفر سليمان، كما تم أيضاً مناقشة المحاور الخاصة ببدء تشغيل محطة معالجة صرف صحي سيف الدين، وإمكانية عمل توسعات جديدة للأماكن الجديدة الملاصقة للمنطقة.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سرعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية وعمل مخطط للمشروعات المستقبلية وذلك لدعم وتعزيز البنية التحتية بمحافظة دمياط وتقديم خدمات أفضل لجميع القرى بها.

ومن جانبه أشاد المهندس رسلان بجهود محافظ دمياط ومدها يد العون مع الأجهزة المختلفة لنهو جميع المشروعات والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أرض دمياط.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط رفع درجة الاستعداد للزيارة المراقبة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لدمياط

وفى وقت سابق شنت محافظة دمياط حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد استهدفت المرور على محطة تعبئة غاز شطا وذلك بعد وروود شكاوى متعددة من المواطنين بشأن نقص أسطوانات الغاز الواردة من المحطة.

وقد أسفرت تلك الحملة التى جاءت بحضور كل من حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام وكذلك مفتشى الرقابة التموينية وقسم الموازين بدمياط عن تحرير محاضر لوجود مخالفات بالمحطة تعددت ما بين وجود نقص في أسطوانات الغاز و كذلك عدم وضع السدادات البلاستيكية على بعض الاسطوانات وعدم تسجيل الاذونات بدفاتر حركة الغاز بالمحطة.

حضر اللقاء، الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.