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محافظ الوادى الجديد يقرر صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعمال نظافة مستشفى الفرافرة

السبت، 15 فبراير 2020 02:09 م
محافظ الوادى الجديد يقرر صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعمال نظافة مستشفى الفرافرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، عن صرف مكافأة مالية قدرها 10 الاف جنيه، لعمال النظافة والأمن التابعين لشركة النظافة بمستشفى الفرافرة المركزى حيث أكد الزملوط، أنه تقرر صرف المكافأة للعمال نظرا لتميزهم فى العمل بالمستشفى، وجرى بالفعل إيداع المبلغ فى حساب مركز الفرافرة عن طريق الدفع الإلكترونى تمهيدا لصرف المكافأة للعمال المتميزين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انهاء إجراءات الصرف الإدارية.

أضاف المحافظ، أن المحافظة تسعى جاهدة لصرف مكافأة مالية لكل من يتميز فى عمله، لتشجيع الموظفين والعمال فى كافة المجالات على التميز فى أداء العمل، بما يصب فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للجماهير.

وكان قد منح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري، مكافأة 100 اأف جنيه لما لمسه من انضباط سير العملية التعليمية والالتزام بمراسم الطابور المدرسى وتفوق الطلاب والتعاون الجاد من المعلمين لظهور المدرسة بالمظهر الحضارى المشرف.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أعلن الأربعاء الماضى ، عن تخصيص فريق طبى للتدخل السريع (RRT) وتنفيذ محاكاة للتعامل مع مصاب بفيروس كورونا ضمن محاور خطة المديرية لمواجهة الفيروس حيث أكد محروس، أن المديرية وضعت وتنفذ حاليا خطة لمواجهة الفيروس تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول محور التدريب والثانى استعدادات المستشفيات، والثالث تحديد الفرق الطبية والإدارات المسئولة عن تنفيذ الخطة، ويتضمن المحور الأول وهو التدريب، ويشمل عقد دورات تدريبية للتوعية بالمرض بمقر المستشفيات والإدارات الطبية والوحدات الصحية وديوان المديرية وطلبة معاهد ومدارس التمريض.

أضاف محروس، أن المحور الأول من الخطة وهو التدريب يتضمن عقد بروتوكولات تعاون مع التعليم والجامعة، لعقد ندوات تثقيفية عن المرض وكيفية مواجهته وطرق الوقاية ومكافحة العدوي، والتنسيق مع مراكز الاعلام والإذاعة الإقليمية لعقد لقاءات توعية للجماهير عن المرض.

وأشار إلي، أن المحور الثانى من الخطة يتضمن متابعة استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة، وتوافر وسائل مكافحة العدوى والمطهرات بأنواعها من مطهرات البيئة والأسطح والجلد والمنظفات، إضافة لإجراء محاكاة للتعامل مع حالة مصابة بالمرض.وتابع، أن المحور الثالث ويتضمن تحديد فريق طبى للاستجابة السريعة (RRT)، ويضم مدير مكافحة العدوي، ومدير الطب الوقائي، ومسئول ترصد الأمراض المعدية، ومدير المعمل ومدير مركز المعلومات، بالإضافة الى عدة إدارات أخرى جرى تكليفها لمتابعة تنفيذ خطة المديرية.

 


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