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محافظ المنوفية يوافق على إطلاق اسم الشهيد الكفراوى على مدرسة منشأة جريس

السبت، 15 فبراير 2020 11:49 ص
محافظ المنوفية يوافق على إطلاق اسم الشهيد الكفراوى على مدرسة منشأة جريس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد المجند على حسين الكفراوي والذى قد إستشهد أثناء تأدية عمله ببئر العبد بشمال سيناء على مدرسة منشأة جريس للتعليم الأساسى بمركز ومدينة أشمون وذلك تخليداً لدوره الوطنى وما قدمه من تضحية غالية فداءً  للوطن.

و أكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسرالشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل مصرنا الغالية ، موجهاً تحية إعتزاز وتقدير لهؤلاء الأسر الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن وطننا الغالي

ومن الجدير بالذكر أن الشهيد على حسين الكفراوي إبن قرية منشأة جريس أعزب ويبلغ من العمر 22عاما ووالده يعمل سائق ووالدته ربة منزل .

وكان اللواء إبراهيم أحمدأبوليمون محافظ المنوفية، قد أناب الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لتشييع جنازة شهيد القوات المسلحة المجند على حسين الكفراوي إبن قرية منشأة جريس والذي إستشهد أثناء تأدية عمله ببئر العبد بشمال سيناء، حضر الجنازة مساعد مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية .

و إنطلقت الجنازة العسكرية من مسجد سيدي خطاب بمسقط رأسه وسط جمع غفير من الأهالي، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها " لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، يا شهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح " ، " لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله "  مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم .

هذا وقدم رئيس مركز ومدينة أشمون نائباً عن محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد  ، داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً علي أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا.

يذكر أن الشهيد المجند على حسين الكفراوي أعزب ويبلغ من العمر 22عاما ووالده يعمل سائق ووالدته ربة منزل ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.

 

 

 

 


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